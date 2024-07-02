Никто не ожидал его увидеть: Филипп Киркоров в новом имидже появился на премии «Ника»

Накануне в Москве после трехлетнего перерыва состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». Среди гостей на мероприятии был замечен певец Филипп Киркоров. Артист появился на премии несмотря на то, что не был заявлен в номинациях, сообщает mk.ru.

Неожиданностью стало для многих появление на премии «Ника» Филиппа Киркорова. Исполнитель хита «Полетели» не был заявлен в номинациях, но решил прийти, чтобы поддержать и поздравить коллег. На мероприятии певец вел себя скромно и добродушно общался с журналистами, а также с улыбкой фотографировался с коллегами.

Внимание публики привлекло то, что артист был в новом имидже: с седыми волосами, в черном костюме и с украшением в виде креста и золотыми перстнями. На левом плече пиджака у него сияла огромная брошь из драгоценных металлов и камней в виде тигра. Свой образ Филипп Киркоров дополнил очками. Однако так и не удалось выяснить, являлись ли они аксессуаром или же у певца ухудшилось зрение.

Напомним, 1 июля в Москве в театре «Маска» прошла церемония вручения 37-й национальной кинематографической премии «Ника». Примечательно, что мероприятие не проводилось с 2021 по 2023 год. Лучшим фильмом признали «Праведник» Сергея Урсуляка. Статуэтку за лучшую мужскую роль получил актер Александр Яценко, а призы за лучшую женскую роль вручили актрисам Юлии Пересильд за роль в фильме «Вызов» и Юлии Снигирь за картину «За нас с вами».

Кроме того, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт был посмертно удостоен награды в специальной номинации «Честь и достоинство». Также посмертно удостоились приза актер Сергей Пускепалис в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Сердце Пармы» и композитор Эдуард Артемьев в номинации «Лучшая музыка к фильму» за работу над картиной «Нюрнберг».

Ранее мы писали о том, что Юлия Высоцкая впервые за долгое время вышла в свет с Андреем Кончаловским на премии «Ника».