«Никто не ожидал»: Буланова рассказала, как Семенович замешана в ее отношениях с молодым мужем

Певица Татьяна Буланова нашла повод рассказать о знакомстве с молодым мужем. По признанию артистки, к этому причастна ее звездная коллега Анна Семенович. Об этом сообщает mk.ru.

Буланова рассказала, что Валерий Руднев был близким другом мужчины по имени Григорий, который в то время встречался с Семенович. Хотя детали отношений Семенович и Григория неизвестны, сейчас они больше не вместе. Тем не менее, благодаря этому роману Булановой удалось найти свое счастье.

Певица рассказала, что ее познакомили с Рудневым почти насильно, поскольку тогда ни она, ни Валерий не искали знакомств. Однако со временем Татьяна оценила этот подарок от Семенович и ее бойфренда.

«Нас решили свести, хотя никто не ожидал, что так у нас получится. И сейчас мы с Валерием Анне и Григорию очень благодарны, что они настояли на нашей встрече», – поделилась звезда.

Свадьба пары прошла в присутствии Семенович, которая также поймала букет невесты и с уверенностью заявила, что теперь она точно выйдет замуж. Близкие надеются, что Анна, в возрасте 45 лет, встретит своего достойного мужчину и наконец-то изменит свой семейный статус.

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