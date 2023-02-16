«Никто не осуждает»: Алена Яковлева призналась в романе с мужчиной младше на 27 лет

61-летняя Алена Яковлева, хоть и не считала себя красавицей, всегда привлекала внимание противоположного пола. Актриса дважды была замужем и встречалась со многими мужчинами. Один из ее романов был даже с молодым человеком младше ее почти на 30 лет. Об этом она честно рассказала в недавнем интервью.

В преддверии выхода сериала «Дурдом» Яковлева побеседовала с изданием «СтарХит» и рассказала, что ее многое связывает с героиней, которую она воплотила на экране. По сюжету она встречается с тем, кто намного младше нее. Артистка призналась, что разница в возрасте между персонажами проекта – это еще пустяки. В ее жизни был еще более интересный случай. И относится она к подобному совершенно нормально.

«Несколько лет назад у меня был роман с разницей в 27 лет, это даже больше, чем с персонажем Ромы. Все зависит от того, как ты эту историю воспринимаешь и как ты из нее выходишь. Мы замечательно общались, с куражом, с эмоциями. Взрослые мужчины часто позволяют себе крутить романы с молоденькими девушками, и их никто за это не осуждает», - поделилась артистка.

По словам Яковлевой, они с бывшим молодым возлюбленным расстались спокойно и даже остались в хороших отношениях. Она легко его отпустила, так как понимала, что у них совершенно разные взгляды. Ему нужно было строить личную жизнь, а у нее уже была внучка, о которой необходимо было думать.

Также Алена рассказала, что не все поддерживали их союз. Многие говорили гадости, заявили, что это отвратительно. Но она никогда не обращала внимание на осуждение, так как считает любовь в любом возрасте прекрасной.

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