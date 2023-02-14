44-летняя певица Ани Лорак рассекретила свой роман с испанским инструктором по йоге

Певица Ани Лорак в День всех влюбленных решила рассказать о своем новом молодом человеке. Артистка публично обратилась со словами любви к бойфренду и раскрыла его личность.

«Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду… Моя любовь», - написала исполнительница на своей странице в социальной сети.

Новым избранником 44-летней Лорак является преподаватель йоги из Испании. Его зовут Исаак Виджраку, и известно, что у мужчины уже есть маленький сын. По слухам, роман между ним и певицей закрутился еще давно. Именно он помог Ани пережить тяжелый развод в 2019 году. Однако о чувствах к Исааку артистка рассказала только сейчас.

Поклонники вокалистки оказались крайне рады за нее и отметили, что рядом с бойфрендом она «засияла» от счастья. Под постом Лорак подписчики ее блога оставили десятки комментариев с пожеланием долгой и крепкой любви паре.

Напомним, что в 2019 году Ани Лорак развелась со своим мужем саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Супруг неоднократно изменял ей в браке, и после расставания певица долгое время не могла прийти в себя. Обрести душевное спокойствие ей помогла йога, которую и преподавал ее нынешний возлюбленный Исаак.

Ранее Ани Лорак уехала из России и заговорила о сильных изменениях в жизни.