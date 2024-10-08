«Никто не обязан тебя любить жирной»: Алена Водонаева резко высказалась в сторону людей с лишним весом

Российская телеведущая, журналистка Алена Водонаева высказалась на тему бодипозитива. Она заявила в интервью Наталье Гасанхановой для шоу «ДаДа — НетНет», что людей с избыточным весом никто не обязан любить.

Журналистка считает, что люди не должны оправдывать свою полноту. Особенно Алену беспокоят молодые ребята, которые, по ее словам, каким-то образом довели себя до такого состояния.

При этом Водонаева не видит здесь ничего общего с бодипозитивом. Она заявила, что некоторые прикрываются этим явлением либо используют его ради хайпа.

«Все молодые, но при том до такого себя довести! Причем тут бодипозитив?! Сейчас я жрать начну и скажу: "Любите меня такой". Никто не обязан тебя любить жирной», — отметила телеведущая.

Ранее Водонаева заявила, что не может спать ночами после того, как узнала про обвинения в адрес P. Diddy. Она назвала рэпера бессовестным.