«Бессовестный»: Водонаева прокомментировала скандал с рэпером P. Diddy

Уже несколько недель не утихает скандал, связанный с рэпером P. Diddy. Исполнителя обвиняют в домогательствах, насилии и торговле людьми. Эти новости прокомментировала блогер Алена Водонаева.

Экс-участница «Дома-2» заявила на Московской неделе моды, что не может спать ночами после того, как узнала про обвинения в адрес P. Diddy.

«Этот бессовестный P Diddy просто сон нарушил. А как мы его накажем? Если мы с тобой его накажем, то он только удовольствие получит!», — цитирует эмоциональную речь Водонаевой Telegram-канал «Звездач».

В итоге знаменитость решила, что рэпер недостоин наказания.

На мероприятии блогер появилась в необычном наряде, напоминающем образ учительницы. Звезда надела жакет в клетку, а под него — белую рубашку. Из аксессуаров Водонавева отдала предпочтение прозрачным очкам. В руке Алена держала шахматную доску.

Напомним, рэпер P. Diddy впервые после ареста смог поговорить с детьми. Артисту разрешили сделать звонок.