«Никто не может понять, что за вирус»: Рудковская раскрыла новые подробности болезни сына

Здоровье сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Александра пошло на поправку после внезапной болезни. Юному фигуристку потребовалась помощь врачей. Яна Рудковская рассказала в беседе с изданием Sport24, что никто не может понять, что за вирус у ее наследника.

По ее словам, на данный момент у мальчика сохраняется температура — 37,1 градуса, в целом он «чувствует себя хорошо». Врачи рекомендовали ему 3–4 дня «обязательно отлежаться», после чего, при нормализации самочувствия, он сможет вернуться к тренировкам.

Но медики пока не могут точно идентифицировать вирус, которым заразился Александр. Как сообщила Рудковская, они ждут результаты анализов.

«Сейчас пока никто не может понять, что за вирус, потому что он дает только высокую температуру. Горло не болит, насморка — нет. Только температура и тошнота», — отметила она.

По предварительной версии врачей, это может быть «мутирующая форма ротавируса». При этом из всех членов семьи заболел только Саша.

Напомним, что недомогание у юного спортсмена началось еще перед выступлением в шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге 3 ноября, которое было приурочено к дню рождения его отца. После выхода на лед состояние ребенка ухудшилось.