«Никто не мог спасти, началась паническая атака»: Семенович застряла с возлюбленным в лифте на Майорке

Певица Анна Семенович рассказала, что застряла с возлюбленным в лифте в апартаментах молодого человека на Майорке. У артистки началась паническая атака.

Подробностями Семенович поделилась в соцсетях.

«Мы с Денисом застряли в лифте – это произошло на Майорке. Казалось, будто нас замуровали в каком-то железном ящике: на улице стояла жара под 40 градусов, было нечем дышать, вентиляция в лифте не работала, и воздух постепенно заканчивался», - рассказала Семенович.

Певица призналась, что было «по-настоящему страшно».

«У меня началась паническая атака. У Дениса начало биться сердце. Мы начали кричать, паниковать. Никто не мог нас спасти», - рассказала певица.

У артистки была с собой вода – она поливала голову себе и Денису, начала плакать, пара пыталась мало дышать.

Спустя 40 минут им приоткрыли лифт и протянули воды и веер. После случившегося Анна постоянно вспоминает эту историю, когда заходит в лифт.

«Слава Богу, теперь он исправен», - сообщила певица в соцсетях.

