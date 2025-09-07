«Никто не крадет твою песню»: Ксения Собчак намекнула на жадность Игоря Николаева

Ксения Собчак пожаловалась на Игоря Николаева, который требовал с нее деньги. Об этом она рассказала в шоу «Кстати».

Еще год назад Ксения Собчак заплатила 300 тысяч рублей за использование песни «Выпьем за любовь» Игоря Николаева в одном из своих видео. Ситуация повторилась вновь — на этот раз композитору не понравилось использование отрывка песни Аллы Пугачевой в интервью со Славой Марлоу.

«Я человек вообще не жадный. Много люблю тратить, помогать людям. Любого спросите, даже тех, кто меня ненавидит. Вот говоря о своей нежадности, хочу отметить одного человека, который блокирует музыку в мемах. Это Игорь Николаев», — пожаловалась Собчак.

Журналистка заявила, что с ней связались помощники Николаева, которые выставили ей счет за использование песни. Тогда Собчак связалась с композитором, но урегулировать конфликт все равно не удалось.

«Мне пришлось звонить и говорить: „Игорь, это же мем, шутка на пять секунд. Никто не крадет твою песню“. В общем, закончилось все тем, что пришел счет от Игоря Николаева. Не маленький. 150 тысяч за этот фрагментик», — заявила она.

