«Это должно случиться»: Цискаридзе рассказал о планах стать отцом

Российский артист, педагог Николай Цискаридзе никогда не был женат. В очередном интервью бывший премьер балета Большого театра рассказал о том, планирует ли он в дальнейшем стать отцом.

50-летний Цискаридзе признался, что не понимает, как можно планировать появление детей. Артист уверен — его появление на свет было предопределено. При этом он не любит что-либо прогнозировать, конструировать.

«Мое появление было предрасположено, что это должно случиться», — рассказал он в интервью Светлане Бондарчук.

С 2014 года артист является ректором Академии русского балета имени Вагановой. Работа занимает много времени и сил. К тому же, Цискаридзе окружен любовью подрастающего поколения. Он рассказал, что к детям и их миру относится очень внимательно.

«Я им никогда не вру», — добавил Николай.

Знаменитость никогда не рассказывает о своей личной жизни. Однако известно, что его двоюродная сестра Вероника Ицкович замужем за хореографом Егором Дружининым.

Недавно артист отправился в Стамбул в связи с праздником по случаю 90-летия телеведущего Владимира Познера. Он решил совместить празднование дня рождения журналиста с прогулкой по исторической части Стамбула.