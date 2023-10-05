Никто не должен знать: Светлана Бондарчук не просто так скрывала рождение третьего ребенка

Светлана Бондарчук провела важную беседу с детьми за месяц до появления на свет третьего ребенка, которого назвали Петром. Об этом она рассказала в проекте «Команда» на KION.

Бывшая возлюбленная Федора Бондарчука уже три года как счастлива в браке с дизайнером Сергеем Харченко. В феврале 2023-го 54-летняя Светлана Бондарчук родила третьего ребенка. Однако телеведущая держала эту новость в секрете до середины августа, и только сейчас она призналась, что у нее с мужем был особый путь к появлению на свет сына.

«Первое для меня сейчас – это забота. Проверяю, дышит ли он или не дышит. Петя уже человечек, который меня узнает, который тянет ко мне руки, может улыбаться. Мое отношение к ребенку меняется, трансформируется. Все наши с Сергеем дети в счастье», – поделилась Бондарчук.

Светская львица добавила, что за месяц до рождения мальчика они с мужем провели важную беседу с остальными детьми. Супруги предупредили, что о появлении малыша никто не должен знать. Светлана Бондарчук отметила, что за рождением сына стоит удивительная история, однако она пока не хочет посвящать поклонников во все подробности.

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