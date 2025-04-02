«Без проблем общаются»: Тимофей Прилучный переписывается с сестрой в ожидании суда родителей

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что звезда «Мажора» не менял сыну Тимофею номер телефона. По ее словам, мальчик активно общается с сестрой Мией, которая живет с мамой Агатой Муцениеце, а родительница сама не выходит с ним на связь.

После очередного судебного заседания представитель Агаты отметила, что Прилучный на физическом уровне препятствует общению матери с сыном. Якобы актер даже нанял охрану, чтобы оградить наследника от ее влияния. Эту информация не подтвердила юрист Павла. Даниелова заверила — Муцениеце может писать и звонить Тимофею, но по какой-то причине этого не делает.

«Ни коем образом она не пытается связаться с сыном. Номер телефона мальчика у нее есть. Никаких смен номеров у Тимофея не было. Например, дети без проблем общаются друг с другом, Мия с Тимофеем переписывают. Мама не выходила на связь с сыном, видимо, нет нужды в общении», - заявила адвокат Woman.ru.

Напомним, что Тимофей живет с отцом и не общается с матерью с августа прошлого года. Очередное заседание по делу бывших супругов состоится 24 апреля.

Ранее стало известно, как Павел Прилучный относится к романам бывшей жены Агаты Муцениеце.