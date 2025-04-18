«Никто не будет допущен»: Волочкова раскрыла детали «королевской» свадьбы дочери

Совсем скоро в жизни 19-летней дочери Анастасии Волочковой Ариадны произойдут большие перемены – 26 апреля девушка выйдет замуж за возлюбленного Никиту. Балерина рассказала, что на королевское торжество будут допущены только самые близкие люди.

Дочь знаменитости захотела свадьбу как у мамы. Когда Волочкова выходила замуж, она сменила пять платьев, а сам праздник отмечали во дворцах Санкт-Петербурга и Москвы.

Торжество состоится в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. По словам Волочковой, свадьба будет величественной, но семейной: невеста хотела, чтобы праздник прошел в стиле Гэтсби. Платье для Ариадны шьет мастерица, которая создавала пачки для самой Анастасии.

«И это будет королевская свадьба, но туда никто не будет допущен. Потому что Ариадна попросила: "Мама, я просто хочу сидеть за столом с тобой, бабушкой и с друзьями"», - пояснила балерина в разговоре с mk.ru.

Не пустят на торжество и журналистов. Но Ариадна и Анастасия готовы пообщаться с представителями прессы у парадной лестницы в день свадьбы.

Напомним, звездную маму беспокоит, что Ариадна может отказаться от своей знаменитой фамилии. При этом она не знает, собирается ли дочь брать фамилию мужа.