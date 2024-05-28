«Никто меня туда не пустит»: актриса Ломоносова пожаловалась на разлуку с сестрой из Киева

Актриса Ольга Ломоносова рассказала о трудной ситуации в семье. Дело в том, что она всегда была близка со своей двоюродной сестрой, но сейчас не имеет возможности с ней видеться, так как она живет в Киеве.

По словам звезды «Не родись красивой», с детства она очень страдала из-за того, что была у родителей одна. Поэтому она привязалась к двоюродной сестре. Но последние годы общаться им стало труднее, хоть она и остальные члены семьи с Украины не отвернулись от нее.

«Очень привязана к своей двоюродной сестре, которая живет в Киеве со своей мамой. К ней не доехать, никто меня туда не пустит. Родственники от меня не отвернулись», - отметила актриса в интервью для журнала «Атмосфера».

Ломоносова рассказала, что сейчас предпочитает обходить «острые» темы стороной в разговорах с родственниками. Она понимает, что какие-то резкие высказывания будут не корректны, тем более, что к их отношениям это никак не относится. Ольга заявила, что как любила их, так и любит.

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