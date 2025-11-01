«Никто его и пальцем не тронет»: Никита Пресняков не боится призыва в армию после возвращения в Россию

Никита Пресняков, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, намерен вернуться в Россию из США. Глава Фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что певец должен будет отдать долг Родине и сходить в армию. Однако у отца молодого артиста иное мнение на этот счет.

Telegram-канал Свита Короля опубликовал комментарий источника из окружения семьи Пресняковых. Он рассказал журналистам, что Владимир убедил Никиту в безопасности возвращения в Россию. Музыкант пообещал сыну, что того никто не тронет и не отправит в армию.

«Они когда были в отпуске, Володя убедил Никиту, что никто его и пальцем не тронет. И если он не хочет служить, он не пойдет. Сейчас есть много способов сделать это, тем более, у артистов», — раскрыл источник.

Ранее Владимир Пресняков рассказал, чем Никита займется на родине. Музыкант предрек сыну успешную актерскую карьеру.