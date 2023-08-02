«Никому такое счастье не нужно»: покупатель замка Примадонны попадет под закон об иноагентах

Певице Алле Пугачевой, скорее всего, не получится избавиться от проблемного актива в виде замка в подмосковной деревне Грязь. Все упирается в российское законодательство и статус ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), пишет Утро.ру.

Примадонна покинула родину вместе с детьми и супругом уже давно. В Израиле, где обосновалась эстрадная дива, она получила местное гражданство. Но тем не менее дела, оставшиеся в России, продолжают отвлекать Пугачеву от устройства на новом месте.

Так, мертвым грузом на плечах певицы висит замок в подмосковной деревне Грязь. Дом выставлялся на продажу за 700 миллионов рублей. В какой-то момент цена на него подскочила до миллиарда. И это несмотря на то, что избавиться от шикарного творения в псевдоготическом стиле семья не может.

Юрист, изучивший документы, дал свою экспертную оценку шансам Примадонны продать опостылевший замок. По его словам, тот, кто решится на приобретение дома, автоматически попадет под действие закона об иностранных агентах. Ему будет вменяться финансирование подобной деятельности в России. Поэтому «никому такое счастье не нужно», заявил специалист. Исключением являются только те люди, кто уже обладает точно такими же статусом. Им, приобретая подобную недвижимость, бояться нечего, заключил юрист.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он является тайным покупателем легендарного замка Примадонны. По его словам, планировалась передача дома с землей внебрачной дочери — 20-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг. В подтверждение слов, что девочка является его родственницей, он показал специальные бумаги. Кроме того, шоумен рассказал журналистам, как он встретил маму Греты в далеких 90-х.

*признан иноагентом на территории РФ