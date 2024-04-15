«Никому об этом не рассказывал»: Дарья Донцова раскрыла тайну Евгения Кунгурова

Неделю назад стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Уход оперного певца стал полной неожиданностью для его близких и коллег, которые до сих пор не могут понять, как такое произошло. Писательница Дарья Донцова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявила, что артиста можно было спасти.

Дарья Донцова считает, что близкие Евгения Кунгурова вовремя не обратили внимание на его тяжелое состояние. Писательница рассказала, что певец принимал лекарства, но никто об этом не знал. По мнению знаменитости, очень важно как можно больше находиться рядом с близкими людьми. Это позволит избежать трагических последствий.

«Во-первых, это могло быть под влиянием минуты. Во-вторых, это могла быть какая-то болезнь. Человек принимал лекарства, никому об этом не рассказывал. Кто-то должен быть рядом из тех, кто знает правду. Просто быть рядом и не отпускать далеко от себя, потому что в один момент что-то может щелкнуть», — высказалась Дарья Донцова.

Писательница также не стала отрицать, что кто-то мог нажать на «болевые» точки Евгения Кунгурова, что привело к трагическому исходу. В качестве примера Дарья Донцова привела саму себя.

«Меня очень легко обидеть, есть точки, на которые можно нажать. Я обиды не покажу, но мне будет больно. Либо нажали на что-то, либо что-то вспомнил. Это порыв. Есть же флажки, которые расставляет человек. Мы их не видим, а близкий человек это видит», — заключила писательница.

Напомним, 8 апреля появилась информация о смерти оперного певца Евгения Кунгурова. Тело артиста обнаружили возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Был участником проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

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