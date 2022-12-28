«Никому об этом не говорила»: Марина Федункив рассказала об избиениях мужем

Марина Федункив сейчас счастлива в браке с молодым итальянцем Стефано Маджи. Они сыграли пышную свадьбу в прошлом году, и с тех пор артистка часто подвергается критике из-за сильной разницы в возрасте с супругом. Но актриса не слушает хейтеров, так как с новым избранником ей настолько хорошо, что никакие недоброжелатели этого не смогут испортить. Однако несколько лет назад в жизни Марины все было не так прекрасно. В новом интервью она честно призналась, что в прошлом состояла в отношениях с абьюзерами.

С первым мужем Федункив прожила 12 лет, а со вторым 13. И ни один из них не сделал ее счастливой. У супругов были проблемы с алкоголем, контролем эмоций и агрессией. Актриса постоянно подвергалась и психологическому, и физическому насилию. Были в браках и измены, и серьезные побои.

Сейчас Марина уже понимает, что это были абьюзивные отношения, в которых ей пытались доказать, что она никто. Но тогда она молчала и никому не говорила о своих проблемах, считая, что сможет справиться сама.

«Я столкнулась с абьюзом и по своей глупости никому об этом не говорила, даже самым близким людям, мне было неловко, не хотелось, чтобы за меня переживали. Я была уверена, что справлюсь, что это временное явление, которое пройдет. Если бы я рассказала об этом близким, мне бы не позволили терпеть такое отношение», - откровенничала Марина Федункив.

Справившись с абьюзом, актриса решила помочь другим женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. Она написала книгу, в которой подробно описала, что делать, чтобы не потерять себя. Марина уверена – ее должны прочесть все. По ее словам, это поможет никогда более не сталкиваться с токсичными отношениями и насилием.

«Да, это был неприятный эпизод в жизни, но он больше не повторится, потому что вы этого не позволите. И если хотите любить и быть счастливой, будьте!» - сказала актриса.

Ранее звезда «Универа» Стас Ярушин сделал признание, что страдал алкоголизмом, из-за которого от него чуть не ушла жена.