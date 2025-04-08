«Никому ничего не оставлю»: опубликовано предсмертное интервью Паши Техника о похоронах и завещании

Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о похоронах и завещании. Об этом сообщает Life.ru.

За месяц до смерти Паша Техник дал свое последнее интервью. В нем он заговорил о смерти. Так, рэпер порассуждал на тему похорон, заявив, что не хочет помпезных проводов.

«Я когда умру, не надо меня закапывать за деньги там. Умер, вот труп сгнил, и всё. Хочу именно так», — рассказывал он.

Отвечая на вопрос о том, как бы Техник хотел уйти из жизни, он заявлял, что хочет умереть во сне. Рэпер также рассказывал, что не писал завещаний.

«Никому ничего не оставлю», — рассказал он.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Рэпер впал в кому, ему диагностировали пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. После того, как Техник пережил клиническую смерть, его состояние ухудшилось. На следующий день он скончался в больнице Таиланда.

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