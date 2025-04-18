«Никому не позволю прикоснуться»: Волочкова о продаже подаренной Керимовым роскошной квартиры

Балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что продает роскошную квартиру в Санкт-Петербурге. Звезда напомнила в беседе с 360.ru, что жилье ей подарил бывший возлюбленный Сулейман Керимов, и она не собирается не то, чтобы продавать, а даже сдавать квартиру.

Знаменитость удивилась слухам, возникшим в прессе, и считает, что они распространяются, чтобы попытаться отвлечь внимание от свадьбы ее дочери Ариадны.

«Это все слухи и домыслы тех журналистов, которым просто не о чем писать и нечего мусолить. Я сейчас готовлюсь к свадьбе своей дочери, видимо они просто хотят перебить эту новость чем-то другим», — поделилась мнением артистка.

Волочкова призналась, что любит свою квартиру, так как с ней у нее связаны теплые воспоминания. Она не собирается ее продавать и даже сдавать.

«Ничего не продаю, эту квартиру мне подарил Сулейман Керимов, и я ей очень дорожу. Никому не позволю даже прикоснуться к ней. У меня не было мыслей даже ее сдавать», — объяснила балерина.

Напомним, что по информации Telegram-канала SHOT, Анастасия выставила на продажу 6-комнатную квартиру в центре Петербурга, из-за того, что не может погасить почти 130 тысяч рублей долгов за ЖКХ.