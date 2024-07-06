«Никому не позволю»: Агата Муцениеце отреагировала на попытки Павла Прилучного забрать у нее детей

Недавно стало известно, что актер Павел Прилучный намеревается через суд добиться того, чтобы дети от брака с коллегой Агатой Муцениеце проживали с ним. Однако актриса намекнула в личном блоге, что не позволит экс-супругу забрать сына и дочь к себе и будет бороться за детей.

Сейчас Агата Муцениеце отдыхает на Кипре вместе с 8-летней дочерью Мией, 11-летним сыном Тимофеем и мамой. Недавно выяснилось, что звездных наследников вызовут в суд, чтобы они озвучили, с кем из родителей они хотели бы остаться жить после их развода. Актриса поделилась в соцсети кадрами с сыном с отдыха и намекнула, что никому не собирается отдавать детей.

«Мой медвежонок, такой большой и в душе еще такой ребенок! Люблю всем сердцем. И никому не позволю тебя тревожить и пытаться разрушить твое счастье, я — мама медведица», — написала Агата Муцениеце.

Напомним, 23 мая появилась информация о том, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце из-за прав их детей. Сама же актриса ранее подала иск в суд о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В июле выяснилось, что разбирательство экс-супругов связано с определением места жительства их общих детей. На данный момент заседание суда по этому вопросу перенесено на 29 августа.

Агата Муцениеце состояла в браке с Павлом Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013 году у актеров родился сын Тимофей, а через три года — дочь Мия.

Ранее сообщалось о том, что юрист Денис Хузиахметов рассказал, с кем останутся жить дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.