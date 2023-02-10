«Никому не пожелаю»: плачущая актриса честно рассказала о разводе с Сергеем Безруковым

Актриса Ирина Безрукова впервые рассказала о разводе с коллегой Сергеем Безруковым. По ее словам, именно супруг был инициатором расставания.

Актриса сделала несколько признаний о браке с ним в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась: «Он заговорил о расставании?»

На это гостья программы коротко сказала: «Да».

Семья Безруковых просуществовала 15 лет – с 2000 по 2015 годы.

Бывшая жена артиста призналась: «Я, если честно, планировала прожить с ним всю жизнь».

Выпуск программы вышел таким, что и ведущая, и ее собеседница периодически плакали. В заключение Кудрявцева сказала: «Я никому не пожелаю твоей судьбы, ты уж меня прости». На это Безрукова ответила: «Я тоже».

Ранее актриса рассказывала, почему могилу ее сына не найти ни на одном кладбище.