«Никому не пожелаю»: плачущая актриса честно рассказала о разводе с Сергеем Безруковым
Бывшая жена Сергея Безрукова рассказала, кто первым заговорил о разводе.
Фото: Starface.ru
Актриса Ирина Безрукова впервые рассказала о разводе с коллегой Сергеем Безруковым. По ее словам, именно супруг был инициатором расставания.
Актриса сделала несколько признаний о браке с ним в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась: «Он заговорил о расставании?»
На это гостья программы коротко сказала: «Да».
Семья Безруковых просуществовала 15 лет – с 2000 по 2015 годы.
Бывшая жена артиста призналась: «Я, если честно, планировала прожить с ним всю жизнь».
Выпуск программы вышел таким, что и ведущая, и ее собеседница периодически плакали. В заключение Кудрявцева сказала: «Я никому не пожелаю твоей судьбы, ты уж меня прости». На это Безрукова ответила: «Я тоже».
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