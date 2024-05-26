«Никому не отдавать свою женщину»: Катя Лель раскрыла, каким должен быть настоящий мужчина

Певица Катя Лель посетила церемонию вручения музыкальной премии RU.TV и порассуждала о настоящих мужчинах. В беседе с Пятым каналом исполнительница хита «Мой мармеладный» заявила, что серьезно настроенные мужчины должны завоевывать своих женщин и быть решительными.

По мнению артистки, когда мужчина по-настоящему влюблен, он не медлит с завоеванием женщины.

«Если мужчина делает стоп, значит он не так дорожит своей второй половиной, поэтому пусть выбирает: или он будет долго собираться, или он будет свою женщину завоевывать и никому не отдавать», — отметила Катя Лель.

Напомним, в 2008 году Катя Лель вступила в брак с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Через год у супругов родилась дочь Эмилия, а в 2023 году певица и предприниматель развелись после 18 лет совместной жизни. Артистка не стала скрывать причину разрыва, однако рассказала, что у ее мужа были проблемы с алкоголем. По словам знаменитости, она «его отправляла к специалистам много раз», но все оказалось безуспешно.

Ранее сообщалось о том, что Катя Лель рассказала о встрече любимого мужчины. Певица уверена, что у нее, как и у каждого, есть уготованный судьбой человек, и она скоро его встретит.

«Я верю, что каждому из нас уготован заранее тот человек, который уже есть в нашем подсознании. И он приходит в тот самый момент, когда время пришло. И обязательно он придет. У каждого есть свой момент встречи любви», — поделилась артистка.