«Никому не нужна»: Васильева высказалась о Чуриковой, чинившей ей препятствия в театре

Актриса Татьяна Васильева высказалась об Инне Чуриковой, которая чинила ей препятствия и была против того, чтобы женщину приглашали в «Ленком». Знаменитость призналась в беседе с aif.ru, что совсем не злится по этому поводу.

Васильева появилась на сборе труппы театра «Ленком Марка Захарова». Мероприятие состоялось 6 сентября. Актриса сменила имидж и предстала с темными кудрявыми волосами, также она сделала челку.

В прошлом у артистки была неприятная история с Инной Чуриковой. Дело в том, что прима театра была против того, чтобы Васильеву звали в «Ленком». Об этом рассказал Марк Варшавер. Он назвал Татьяну «удивительной актрисой».

«Когда-то я ее предлагал Марку Анатольевичу. Но из-за Инны Михайловны мы ее не пригласили. Потому что Инна Михайловна узнала и была очень недовольна», – поделился Варшавер.

Мужчина отметил, что Чурикова хотела быть единственной примой. Журналисты обратились за комментарием к самой Васильевой. Она призналась, что не злится на Инну Михайловну.

«Я ее понимаю, так что я тогда не расстроилась. Конечно, никому не нужна конкуренция в театре. Так всегда было, есть и будет», – заявила звезда.

При этом актриса отметила, что ее приход был бы для всех безопасным, так как она «ни у кого ничего никогда не забирала».

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