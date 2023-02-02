Никому не нужна и платят копейки: Чулпан Хаматову больше не ждут даже в театрах Латвии
Уехавшей из России Чулпан Хаматовой больше не дают спектаклей в театрах Латвии.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Несколько недель назад стало известно, что желающая завершить карьеру Чулпан Хаматова получила работу в Новом рижском театре в Латвии. Раньше актриса уже сотрудничала с ним, поэтому решила вновь выйти на сцену в спектакле «Дом Гоголя. Старосветские помещики». Однако, кроме роли в этой постановке, Хаматовой больше не дают работы. Да и в ней артистка вряд ли будет долго показываться зрителям.
Руководитель и главный режиссер театра Алвис Хеманис, по словам инсайдера издания «ФАН», совершенно не уверен в успехе спектакля, поэтому не делает на него больших ставок. В месяц его покажут только четыре раза, с 1 по 5 апреля, и не на основной, а на Малой сцене.
«Для актрисы, которая в Москве только в родном «Современнике» выходила минимум три-четыре раза в неделю на сцену, это просто потеря профессии. Это не шаг назад, а прыжок в забвение», - сообщил источник.
Также отмечается, что Чулпан в Латвии одна из самых низкооплачиваемых артисток, так как за границей все ее звания, полученные в России, ничего не значат. Зарплата актрис там рассчитывается от количества выходов на сцену, так что дела у Хаматовой с таким раскладом совсем плохи.
Ранее певица Наталья Сенчукова заявила, что Чулпан рыдает и уже жалеет обо всех своих поступках.