Никому не нужна и платят копейки: Чулпан Хаматову больше не ждут даже в театрах Латвии

Несколько недель назад стало известно, что желающая завершить карьеру Чулпан Хаматова получила работу в Новом рижском театре в Латвии. Раньше актриса уже сотрудничала с ним, поэтому решила вновь выйти на сцену в спектакле «Дом Гоголя. Старосветские помещики». Однако, кроме роли в этой постановке, Хаматовой больше не дают работы. Да и в ней артистка вряд ли будет долго показываться зрителям.

Руководитель и главный режиссер театра Алвис Хеманис, по словам инсайдера издания «ФАН», совершенно не уверен в успехе спектакля, поэтому не делает на него больших ставок. В месяц его покажут только четыре раза, с 1 по 5 апреля, и не на основной, а на Малой сцене.

«Для актрисы, которая в Москве только в родном «Современнике» выходила минимум три-четыре раза в неделю на сцену, это просто потеря профессии. Это не шаг назад, а прыжок в забвение», - сообщил источник.

Также отмечается, что Чулпан в Латвии одна из самых низкооплачиваемых артисток, так как за границей все ее звания, полученные в России, ничего не значат. Зарплата актрис там рассчитывается от количества выходов на сцену, так что дела у Хаматовой с таким раскладом совсем плохи.

Ранее певица Наталья Сенчукова заявила, что Чулпан рыдает и уже жалеет обо всех своих поступках.