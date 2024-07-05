«Никому и не снилось!»: Пригожин рассказал о влиятельных связях Пугачевой и Галкина* в РФ

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) открывал двери в кабинеты министров. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу Александра Добровинского.

В эфире шоу Иосиф заявил, что не одобряет действия Аллы Пугачевой и ее мужа. По мнению продюсера, пара должна быть благодарна за то, что приобрела в России, живя здесь. Пригожин считает, что певица являлась национальным лидером, а юморист был в почете у министров.

«Они пользовались всеми благами. Галкин* открывал двери в кабинеты министров, поверьте мне. Никому и не снилось! К Алле Борисовне приходили все на поклон. Ее бы в этой стране никогда никто не тронул, даже если бы у нее было альтернативное мнение», — высказался продюсер.

Пригожин уверен, что Пугачева могла бы сделать многое для блага страны. Также он отметил, что не боится высказывать свое мнение про звездную пару. Иосиф назвал себя «зрелым парнем».

«Мне все равно, что они про меня говорят, у меня есть своя точка зрения. Я довольно зрелый парень — 2 апреля мне исполнилось 55 лет. Я тоже осознаю, что происходит. В трудные времена вы должны быть со своим народом», — резюмировал продюсер.

Ранее сообщалось, что 75-летняя певица Алла Пугачева с семьей переезжает в дом с охраной в Юрмале. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ