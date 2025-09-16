Николай Валуев опубликовал фото с 18-летней дочерью после похода за грибами

Бывший боксер Николай Валуев опубликовал фото с 18-летней дочерью Ириной. Они снялись рядом с машиной, в багажнике которой видны несколько корзинок, наполненных грибами.

Валуев сделал соответствующую публикацию в соцсетях.

На снимке он позировал в коричневых штанах и красном поло. Ирина была во всем черном, девушка держала в руках бутерброд и напиток.

«Погрибовали в этом году на славу», - написал бывший чемпион мира по боксу под фото.

Напомним, Валуев с 2000 года женат на Галине Димитровой. У пары трое детей. Спортсмен говорил, что семья держится на супруге – она занимается домом и детьми.

Ранее сообщалось, что сын Николая Валуева похудел на 50 кг. 22-летний Григорий комплексовал из-за комментариев в Сети по поводу лишнего веса. Сейчас он весит 75 кг, ходит в спортзал и выглядит подтянутым.