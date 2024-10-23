Любовь зарождалась на глазах Маруси и Теоны: Бородина рассказала, как сообщила дочкам о романе с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина не так давно начала встречаться с продюсером Николаем Сердюковым. Сегодня пара посетила премию «Жары» и ответила на вопрос, как на роман отреагировали дети.

У Бородиной есть две дочки: Маруся и Теона. По словам телеведущей, девочки были с ней во время съемок «Последнего героя». На проекте был и Сердюков, поэтому любовь между ним и Ксенией зарождалась на глазах у сестер.

«После того, как завязались отношения, я детям открыто об этом сказала. Все честно рассказала о том, что мы сейчас встречаемся с Николаем, у нас отношения. Для детей самое важное — счастье мамы», — рассказала Бородина.

Также звезда заявила, что она вместе с Николаем проводит время с детьми, передает Telegram-канал Starhit.ru. Они играют, общаются и очень многое обсуждают.

Ранее Бородина сделала заявление о третьей беременности. Она призналась, что хочет родить сына.