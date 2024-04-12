Николай Расторгуев заявил о продолжении юбилейного тура «Любэ»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что юбилейный тур группы продолжается. Его слова приводит Пятый канал.

Группа «Любэ» сегодня дает концерт в Омске, 13 апреля выступит перед жителями Новосибирска, а завершит мини-турне выступлением в Томске 14 апреля.

«Ходят слухи о том, что происходит „массовая отмена“ концертов группы „Любэ“ по стране. Это полная ерунда. Есть переносы нескольких городов, но это разные понятия: перенос и отмена — разные вещи», — поделился Расторгуев.

Кроме того, народный артист России поздравил соотечественников с Днем Космонавтики, добавив, что группа приносит извинения поклонникам за неудобства из-за переноса концертов.

Ранее Николай Расторгуев связал перенос концертов «Любэ» со своей болезнью.

Также концертный директор Расторгуева назвал слухи о госпитализации певца чушью.