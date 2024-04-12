Николай Расторгуев заявил о продолжении юбилейного тура «Любэ»
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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что юбилейный тур группы продолжается. Его слова приводит Пятый канал.
Группа «Любэ» сегодня дает концерт в Омске, 13 апреля выступит перед жителями Новосибирска, а завершит мини-турне выступлением в Томске 14 апреля.
«Ходят слухи о том, что происходит „массовая отмена“ концертов группы „Любэ“ по стране. Это полная ерунда. Есть переносы нескольких городов, но это разные понятия: перенос и отмена — разные вещи», — поделился Расторгуев.
Кроме того, народный артист России поздравил соотечественников с Днем Космонавтики, добавив, что группа приносит извинения поклонникам за неудобства из-за переноса концертов.
Ранее Николай Расторгуев связал перенос концертов «Любэ» со своей болезнью.
Также концертный директор Расторгуева назвал слухи о госпитализации певца чушью.