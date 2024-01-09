Николай Расторгуев отреагировал на иск в отношении его продюсерского центра, об этом сообщает Абзац.

Накануне стало известно о том, что на фирму лидера группы «Любэ» подали в суд. Как стало известно из открытых источников, истцом стала строительная компания из Москвы. С ООО «Продюсерский центр Николая Расторгуева» организация требует взыскать 2,1 млрд рублей.

Журналисты связались с музыкантом, чтобы узнать о деталях судебных разбирательств, однако выяснилось, что сам Расторгуев не в курсе иска против него.

«Кто подал [в суд, — прим. ред.]? Это фигня какая-то! Так и напишите! Я от вас впервые об этом слышу!» — прокомментировал он.

Отметим, что продюсерская компания Расторгуева существует уже 16 лет и занимается съемками различных фильмов и сериалов. В 2022 году выручка организации составила 5,8 млн рублей.

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