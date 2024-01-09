Разыскивают судебные приставы: вскрылись новые долги Филиппа Киркорова

Судебные приставы разыскивают Филиппа Киркорова из-за неоплаченных штрафов, об этом стало известно «Страстям».

Последнее время Филиппа Киркорова то и дело преследуют неудачи — недавно ему пришлось погашать долг в размере 12,3 миллионов рублей перед Федеральной налоговой службой. Кроме того, после участия в «голой» вечеринке Настии Ивлеевой он решил пожертвовать часть своих гонораров жителям Белгородской области, пострадавшим от обстрелов.

Как стало известно из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в конце 2023 года на компанию поп-певца возбудили несколько исполнительных производств. Так, ООО «Филипп Киркоров продакшн» имеет две задолженности: 5000 рублей и 500 рублей.

Уточняется, что оба штрафа получены Киркоровым за административные правонарушения. Вероятнее всего, музыкант нарушил правила дорожного движения и своевременно не оплатил назначенные штрафы. Теперь его разыскивают судебные приставы.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров пребывает в подавленном состоянии и может вскоре уехать из РФ.