Николай Расторгуев назвал глупостью роды под песни группы «Любэ». Об этом сообщает «Абзац».

На днях СМИ писали, что в одном из тюменских роддомов женщина рожала на протяжении восьми часов под песню группы «Любэ» «Прорвемся!». Сообщалось, что такую услугу предоставляет руководство учреждения. Кроме того, в списке возможных песен для родов были композиции Михаила Боярского, Джастина Бибера, Анны Asti и Стаса Михайлова.

«Вы можете также заказать свои песни, с удовольствием их добавим», — написано в объявлении роддома.

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что не очень доволен таким музыкальным сопровождением во время родов, хотя и не имеет ничего против.

«Ну и глупость! Ну раз уж ей подошла моя песня для родов, то и хорошо. Практически доброе дело сделали», — заявил он.

