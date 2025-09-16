«Малолетний дебил»: Расторгуев продолжает оскорблять журналиста, задавшего неудобный вопрос

Николай Расторгуев объяснил, почему осадил журналиста после вопроса о деньгах. Об этом сообщает StarHit.

На днях в Сети разлетелось видео со скандалом между журналистом и Николаем Расторгуевым. В кадр попал ответ певца на некий вопрос журналиста о заработках. Он посоветовал никогда не задавать подобных вопросов.

«Не ваше это собачье дело!» — заявлял певец.

Расторгуев объяснил, что вопрос журналиста касался возможного обмана со стороны его директора. При этом ранее СМИ писали, что вопрос был задан о том, отслеживает ли певец свои гонорары или же доверяет директору.

«Этот ублюдок, не журналист, просто ловит хайп. Ему нужно было задать провокационный вопрос. У меня язык еле поворачивается называть его журналистом. Он практически обвинил моего директора в воровстве. Он спросил: „Обманывает ли вас директор по поводу ваших заработков?“. Это мой товарищ, с которым я работаю бок о бок 40 лет! И мне какой-то щегол задает такой вопрос», — рассказал музыкант.

После перепалки Расторгуев при камерах заявил, что хотел бы ударить журналиста. но не стал этого делать.

«Зачем мне это надо? Руки марать об какого-то ублюдка, малолетнего дебила. Я просто ответил, как ответил. Конечно, я был возмущен. Надо гнать его из журналистского сообщества!» — возмущенно заявил он.

