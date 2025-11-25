Николай перезвонил практически последним: Ксения Бородина и ее подруги устроили необычную проверку мужьям

Телеведущая и блогер Ксения Бородин устроила необычную проверку супругу Николаю Сердюкову. Продюсер практически провалил испытание.

Проверка заключалась в том, что Ксения и ее подруги отправили мужьям сообщения с просьбой срочно позвонить. Затем женщины стали наблюдать, кто из мужчин отреагирует на послание быстрее всех.

Сердюков, к несчастью Ксении, позвонил практически самым последним. Видео с проверкой мужей опубликовал Telegram-канал BLITZ+.

«Как хорошо, когда есть кому написать», — прокомментировали ролик подписчики.

Зато Бородина ценит в своем супруге другое качество. Телеведущая отметила, что ей нравится эмоциональность Николая. По ее словам, лучше так, чем жизнь с «тихим мужичком».