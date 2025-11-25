Опубликовано 25 ноября 2025, 14:251 мин.
Николай перезвонил практически последним: Ксения Бородина и ее подруги устроили необычную проверку мужьям
Николай Сердюков почти провалил необычную проверку, которую устроила Бородина.
© Starface.ru
Телеведущая и блогер Ксения Бородин устроила необычную проверку супругу Николаю Сердюкову. Продюсер практически провалил испытание.
Проверка заключалась в том, что Ксения и ее подруги отправили мужьям сообщения с просьбой срочно позвонить. Затем женщины стали наблюдать, кто из мужчин отреагирует на послание быстрее всех.
Сердюков, к несчастью Ксении, позвонил практически самым последним. Видео с проверкой мужей опубликовал Telegram-канал BLITZ+.
«Как хорошо, когда есть кому написать», — прокомментировали ролик подписчики.
Зато Бородина ценит в своем супруге другое качество. Телеведущая отметила, что ей нравится эмоциональность Николая. По ее словам, лучше так, чем жизнь с «тихим мужичком».