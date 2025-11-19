«Лучше так, чем тихий мужичок»: Ксения Бородина высказалась о браке с Сердюковым

Ксения Бородина рассказала про эмоциональность и вспыльчивость мужа Николая Сердюкова. Телеведущая поделилась подробностями брака в соцсети.

В 2025 году Бородина вышла замуж за Сердюкова и столкнулась с хейтом. Пользователи Сети, как и звезды шоу-бизнеса, считают, что блогер — не пара Ксении из-за разницы в заработке и возрасте. Также телеведущей припоминают совместное участие с мужем в шоу, где он вел себя грубо и нецензурно выражался. Бородина не отрицает, что у Николая есть особенности, однако она их принимает и любит.

«Он, может, и ревнивый, но никогда мне слово не сказал, не запретил. Он не злой, щедрый по отношению ко мне, не завистливый. Поверьте, я имею жизненный опыт и знаю уже, какие мужчины бывают. И жадные, злые, абьюзеры, мелочные, ревнивые, тираны, обманщики, мошенники. У меня муж эмоциональный, да, мне это понятно, я сама только с годами научилась контролировать эту эмоциональность, вспыльчивый. Но, поверьте, лучше так, чем тихий мужичок, а потом, может, выдаст такое, что ты никогда не ожидала», — высказалась знаменитость.

По словам телеведущей, ее все устраивает в муже, и она всегда мечтала о таком человеке, как Николай.

Фолловеры попросили Ксению сравнить Сердюкова и бывшего супруга, однако та не стала отвечать на их просьбу.

Ранее Ксения Бородина высмеяла Ксению Собчак, которая заговорила о ее скором разводе. Подробности читайте в этой новости.