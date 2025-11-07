Николай Картозия заявил, что в детстве у него выявили умственную отсталость. Об этом стало известно в эфире шоу Fametime TV.

По словам Николая, в 4 года он стал закрытым ребенком, из-за чего мать водила его к психиатрам. Осмотрев мальчика, врач выявил умственную отсталость. Другой специалист диагностировал дебильность.

«Ты понимаешь, что такое советский психиатр? Это карательный психиатр. И тогда не было диагноза «аутизм», никто не знал. На Западе был, но у нас это, извини, называлось «умственная отсталость» и «дебильность». Вот мне один врач поставил умственную отсталость, а другой поставил дебильность», — рассказал Николай.

Услышав диагнозы, мама продюсера возмутилась заключением врачей и перестала к ним обращаться.

По словам Николая, проблема к нему вернулась в подростковом возрасте. Тогда он регулярно плакал по ночам.

Ранее Николай Картозия рассказал, как съемочная группа едва на сожгла заживо Ирину Аллегрову. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 47-летний Картозия признался в симпатии к Олесе Иванченко.