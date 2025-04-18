Николай Дроздов потерял 10 см из-за болезни скелета

87-летний телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за хронически прогрессирующего заболевания скелета. Теперь рост ученого составляет 170 см.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пять лет назад ведущему «В мире животных» диагностировали остеопороз – болезнь, при которой кости становятся более хрупкими из-за нехватки кальция. В итоге возникают боли в суставах, появляются судороги, искривляется позвоночник, снижается рост и вес.

Если раньше рост Дроздова был 180 см, теперь он составляет 170 см.

Напомним, что в январе 2023 года Николай Дроздов оказался в больнице с переломами ребер. Тогда травма повлияла и на его зрение – стал хуже видеть правый глаз. У зоолога выявили глаукому, которая в 30% приводит к полной потере зрения.

Ранее стало известно, что телеведущий не вернется к преподаванию в МГУ в начале нового учебного сезона. У доктора биологических наук возникла сильная утомляемость, из-за которой он проводит большую часть времени в кровати.