Николай Дроздов вернется к работе после слухов об ухудшении здоровья

Сегодня появились новости, что 88-летний Николай Дроздов не может ходить после операции на колене. Но тревожные слухи не подтвердились. Более того, ученый планирует читать лекции и готовится к съемкам на ТВ.

Друг телеведущего, художник Константин Мирошник рассказал, что Дроздов активно готовится к работе, поэтому много времени проводит за книгами. Их он назвал лучшими друзьями Николая.

«Ни интернет, ни телевидение, ни радио. Книги — как старые верные друзья. Николай Николаевич по старинке смотрит книги, читает и готовится к своим прекрасным лекциям», — рассказал он aif.ru.

По словам Мирошника, Николай читает лекции под названиями «О происхождении Вселенной» и «Есть ли жизнь на Марсе?».

В минувшие выходные Дроздов участвовал в съемках, говорит Константин. Друг телеведущего добавил, что он очень любит телевидение.

Напомним, Мирошник опроверг, что Николай не встает после операции на колене. Однако ближе к осени телеведущий предпочитает оставаться дома из-за плохой погоды.