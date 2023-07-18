Николай Дроздов решил избавиться от живота, но в результате заработал воспаление и попал в больницу

Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу на несколько недель после сильного похудения. Вместо 90 кг он стал весить 75, началось воспаление кишечника.

Подробности сообщил Telegram-канал SHOT.

Дроздов рассказал источнику, что решил избавиться от живота. По его мнению, «женщина может ходить с животом, а мужчина – нет».

«У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные», - рассказал он.

Врачи диагностировали дивертикулез, у Дроздова нашли кишечную непроходимость, кисты на почках и увеличение предстательной железы. Он прошел эндоскопическое обследование.

По информации источника, он останется в больнице до конца месяца. Дроздову показана строгая диета.

О госпитализации Дроздова сообщалось 14 июля. Говорилось, что у него воспаление внутренних органов.

Зимой Дроздов столкнулся с другой проблемой: он поскользнулся и упал, сломав 8 ребер. Ученого забирали из больницы на инвалидной коляске.