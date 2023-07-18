Николай Дроздов решил избавиться от живота, но в результате заработал воспаление и попал в больницу
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу на несколько недель после похудения на 15 кг.
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Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу на несколько недель после сильного похудения. Вместо 90 кг он стал весить 75, началось воспаление кишечника.
Подробности сообщил Telegram-канал SHOT.
Дроздов рассказал источнику, что решил избавиться от живота. По его мнению, «женщина может ходить с животом, а мужчина – нет».
«У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные», - рассказал он.
Врачи диагностировали дивертикулез, у Дроздова нашли кишечную непроходимость, кисты на почках и увеличение предстательной железы. Он прошел эндоскопическое обследование.
По информации источника, он останется в больнице до конца месяца. Дроздову показана строгая диета.
О госпитализации Дроздова сообщалось 14 июля. Говорилось, что у него воспаление внутренних органов.
Зимой Дроздов столкнулся с другой проблемой: он поскользнулся и упал, сломав 8 ребер. Ученого забирали из больницы на инвалидной коляске.