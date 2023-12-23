Николай Дроздов пошел на поправку: Новый год отпразднует вместе с женой

86-летний Николай Дроздов пошел на поправку: у него началась ремиссия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В октябре у телеведущего обнаружили рак предстательной железы. Мужчине пришлось пройти курсы химиотерапии, обследования, принимать множество препаратов и даже сесть на специальную диету. И вот недавно стало известно, что рак перестал прогрессировать.

Медики продолжают следить за здоровьем Николая Дроздова. Как передает источник, после лечения у зоолога появились некоторые проблемы с сердцем, однако пока специалисты не заметили ничего критичного.

Жена Дроздова рассказала журналистам, что предстоящий Новый год они с супругом планируют отмечать вдвоем на даче. Пара будет чистить снег и дышать свежим воздухом.

Как говорит Татьяна Петровна, на этот раз они не будут придавать особого значения блюдам на праздничном столе, а также украшению елки.

«В этом году обойдемся веточкой, а елочки есть и на участке, только к ним трудно сейчас подойти – много снега», – поделилась она.

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