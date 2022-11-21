Николай Дроздов отказался проводить новогодние праздники с женой и детьми

Популярный телеведущий Николай Дроздов в свои 85 лет продолжает много работать и вести активный образ жизни. Недавно зоолог рассказал о своих планах на новогодние праздники. Его ответ удивил журналистов.

Знаменитость отметил, что раньше всегда любил проводить это время в семейной обстановке. Они собирались, чтобы попить чай и насладиться обществом друг друга.

«Я пью с внуками чай, поскольку другого времени у меня посидеть с ними за столом нет, я все время работаю. А в каникулы можно себя побаловать, повальяжничать немного», – поделился артист в беседе с PROzvezd.

Но в этом году легенда советского и российского телевидения хочет подарить радость не только близким, но и другим людям. Николай Николаевич примерит костюм Деда Мороза и вместе с художником Константином Мирошкиным устроит праздник воспитанникам детских домов.

«Сейчас готовим два мешка с подарками, нас же двое, каждый подарит по мешку. Я придумал для детишек интересную викторину. Выигрывавшие ребятки получат приз в качестве мастер-класса от Константина», – отметил ведущий «В мире животных».

Дроздов также рассказал, что в преддверии Нового года соберется с коллегами на кафедре в университете. Напомним, что артист является профессором географического факультета МГУ.

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