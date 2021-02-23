Николай и Татьяна Дроздовы появились на обложке глянца: «Реальная любовь»

Напомним, что 83-летний ученый и телеведущий Николай Дроздов зарегистрировался в TikTok. Его первое видео с приветствием уже стало вирусным в Сети. Николай Дроздов рассказал, что не собирается снимать смешные видео, а всего лишь раз в неделю будет публиковать видео о добром и вечном. «Приятель посоветовал. Он сказал, что ребята нуждаются в каких-то добрых советах, — рассказал телеведущий изданию «Подъем». — Некоторые меня отговаривали, убеждали, что там тусовка дурачков и мне не нужно быть среди них. Но ели раз в неделю ребятам рассказывать что-то доброе — это же хорошо». Дроздов отметил, что не собирается делать в TikTok подобие программы «В мире животных», которую вел полвека. «Не про создание вселенной же мне там рассказывать», — отметил он, добавив, что ему есть чем еще заняться. Николай Дроздов в своем преклонном возрасте много преподает и активно занимается наукой.

Впервые в программе «В мире животных» 31-летний Дроздов появился в 1968 году. Тогда ее ведущим был Александр Згуриди. В последующие 9 лет Дроздов был консультантом многих программ о мире природы. И бессменным ведущим «В мире животных» он стал в 1977-м.

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