Николай Цискаридзе рассказал, как его выносили из театра из-за громкого смеха. Об этом он признался в интервью на YouTube-канале «Солодников».

Николай Цискаридзе родился и вырос в Тбилиси. Он рассказал, что еще ребенком ходил в местный театр, в котором играли на трех языках: грузинском, армянском и русском. Во время одной из постановок, на которой показывали спектакль про Ленина, Троцкого и Дзержинского, семилетний Цискаридзе не сдержал эмоций.

«На улице стоял жуткий коммунизм. Все были в национальных костюмах, а спектакль шел на армянском языке. Ребенок крепился-крепился… Но когда Ленин встал и сказал на армянском: „Нет, нет!“. Ребенок издал такой хохот, что меня из зала выносили», — вспомнил он.

Ранее мы писали о том, что Николай Цискаридзе раскрыл, как бы изменил свою жизнь.