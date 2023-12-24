Николай Басков закрыл свою киностудию после смерти актрисы Александры Яковлевой, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певец совместно с актрисой Александрой Яковлевой открыл киностудию «Королевская гора». По планам, Басков должен был снять исторический фильм «Князь» про посольство Александра Невского в Золотой Орде. Однако в 2022 году Яковлева скончалась и планы пришлось изменить.

По информации журналистов, Басков решил закрыть киностудию и свернуть съемки фильма. Однако проблемы возникли позже, когда выяснилось, что художнице-модельеру по костюмам так и не заплатили деньги за работу. Она подала в суд на киностудию Баскова и потребовала выплатить 527 тысяч рублей. Иск в итоге удовлетворили, однако деньги женщина так и не получила из-за того, что киностудия официально прекратила свое существование.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров задолжал налоговой более 12 миллионов рублей. Долг музыканта растет ежедневно.