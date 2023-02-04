Николай Басков влюбился в 19-летнюю участницу шоу

Народный артист РФ Николай Басков, будучи ведущим музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», впечатлился появлением на сцене начинающей певицы Анаит Адамян. 46-летний музыкант не скрывал, что рад с ней встретиться.

Басков отметил, как повзрослела и расцвела певица.

«Наконец-то мы встретились, когда ты уже совершеннолетняя. Тебе 19! – не скрывал радости певец, продолжая восхищаться эффектной внешностью участницы шоу.

Стоит отметить, что к своим 19 годам Адамян является победительницей «Детского Евровидения».

Басков с 2008 года носит статус свободного мужчины - после развода он так и не создал семью. У артиста остался сын. Певец называл ошибкой решение завести семью в раннем возрасте.