Николай Басков влюбился в 19-летнюю участницу шоу
46-летнего Николая Баскова впечатлила начинающая певица Анаит Адамян.
Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru
Народный артист РФ Николай Басков, будучи ведущим музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», впечатлился появлением на сцене начинающей певицы Анаит Адамян. 46-летний музыкант не скрывал, что рад с ней встретиться.
Басков отметил, как повзрослела и расцвела певица.
«Наконец-то мы встретились, когда ты уже совершеннолетняя. Тебе 19! – не скрывал радости певец, продолжая восхищаться эффектной внешностью участницы шоу.
Стоит отметить, что к своим 19 годам Адамян является победительницей «Детского Евровидения».
Басков с 2008 года носит статус свободного мужчины - после развода он так и не создал семью. У артиста остался сын. Певец называл ошибкой решение завести семью в раннем возрасте.