Оперный певец Николай Басков всё чаще прибегает к услугами фотошопа.

Его микроблог почти не может похвастаться свежими фотографии без фильтров и ретуши.

Видимо, после его появления в эфире первого канала певец всё никак не может оправиться.

Напомним, прошлый выход в свет Николая сопровождался изумленными возгласами - опухшее лицо и медленные движения выдавали у знаменитости явные признаки проблемы со здоровьем.

Но специальный редактор может сделать с изображением все. Цвет кожи, форма и овал лица легко можно поменять движением кисти. Небольшая трудность может возникнуть только с оттенком по пантону.

Дело в том, что бренд Pantone утвердивший 13 базовых, и 2 122 дополнительных цвета в скором времени может обязать выплачивать отвальный взнос за использование того или иного оттенка в любом приложении. (В том числе Photoshop и Instagram*).

Когда именно решение вступит в силу - неизвестно, однако для молодящегося Баскова это в скором времени может превратиться в новую проблему

Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.