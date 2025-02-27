Николай Басков сорвал выступление в Кремле из-за болезни

Народный артист РФ Николай Басков не смог выступить на концерте певицы Наталии Гулькиной в Кремлевском дворце. Об этом исполнительница рассказала в разговоре с mk.ru.

На выступлении Гулькиной вышли на сцену Татьяна Буланова, Натали, Татьяна Овсиенко. «Натуральный блондин» должен был выступить под 21-м номером, однако не смог присутствовать на концерте из-за болезни.

«Он дал добро на участие в концерте. Сказал, что с удовольствием придет. Но позвонил его директор и сказал, что Коля заболел. Вот такое случилось», — поделилась артистка.

Гулькина уточнила, что также на концерте должна была выступить ее бывшая коллега по группе «Мираж» Светлана Разина, но не смогла из-за проблем с горлом. Как призналась знаменитость, другая солистка коллектива Екатерина Болдышева сразу сказала «нет».

Певица подчеркнула, что испытывала сильное волнение из-за сольного концерта. Она переживала, что фанаты не захотят ее слушать без хитов «Миража».

«Хотя мне друзья всегда говорят: «Какие глупости! Мы тебя любим и без этих песен!» Спасибо, что сегодня никто не начал кричать: «Спойте «Музыка нас связала»». Потому что мне пришлось бы тогда объяснять, почему я этого сделать не могу», — заявила она.

Незадолго до этого Николай Басков «уколол» Льва Рудина после скандала на «Ну-ка, все вместе!».