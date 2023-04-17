Намекнувший на новый роман Басков страстно поцеловал на публике эффектную, но возрастную блондинку
Николай Басков после намека на новый роман публично поцеловал в губы Любовь Успенскую.
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Несколько дней назад Николай Басков удивил поклонников неожиданным заявлением, что влюблен. В беседе с журналистами певец признался, что в его личной жизни «все бурлит», но при этом раскрывать подробностей не стал. Однако уже вскоре после этого артист публично страстно поцеловался со своей коллегой – 69-летней Любовью Успенской, тем самым подогрев слухи о тайном романе с ней.
Баскова уже довольно давно подозревают в чувствах к звезде шансона. Неоднократно они подшучивали друг над другом, а сама исполнительница и вовсе заявляла, что Николай обещал ей большую любовь. Но на сегодняшний день известно, что их связывают лишь их домашние питомцы – певец подарил подруге котенка, которого она теперь просто обожает.
Минувшим вечером Басков с Успенской в очередной раз исполнили на выступлении совместную песню «Большая любовь». После окончания номера артист задержался на сцене и стал расспрашивать Любовь Залмановну о личной жизни, а именно, есть ли у нее возлюбленный. Вокалистка не без флирта ответила, что в стране есть только один достойный блондин, и поэтому вся надежда на него. Услышав это, Николай вдруг поцеловал певицу, чем смог ее сильно удивить. Успенская оказалась застигнута врасплох, но продолжать целовать себя не позволила, отстранившись.
Отметим, что на публике коллеги целуются уже не в первый раз. Нежность друг к другу они уже проявляли в эфире шоу «Три аккорда», а также проекта «Моя мелодия».
Ранее Любовь Успенская подверглась осуждению Олега Газманова из-за чрезмерной опеки взрослой дочери.