Намекнувший на новый роман Басков страстно поцеловал на публике эффектную, но возрастную блондинку

Несколько дней назад Николай Басков удивил поклонников неожиданным заявлением, что влюблен. В беседе с журналистами певец признался, что в его личной жизни «все бурлит», но при этом раскрывать подробностей не стал. Однако уже вскоре после этого артист публично страстно поцеловался со своей коллегой – 69-летней Любовью Успенской, тем самым подогрев слухи о тайном романе с ней.

Баскова уже довольно давно подозревают в чувствах к звезде шансона. Неоднократно они подшучивали друг над другом, а сама исполнительница и вовсе заявляла, что Николай обещал ей большую любовь. Но на сегодняшний день известно, что их связывают лишь их домашние питомцы – певец подарил подруге котенка, которого она теперь просто обожает.

Минувшим вечером Басков с Успенской в очередной раз исполнили на выступлении совместную песню «Большая любовь». После окончания номера артист задержался на сцене и стал расспрашивать Любовь Залмановну о личной жизни, а именно, есть ли у нее возлюбленный. Вокалистка не без флирта ответила, что в стране есть только один достойный блондин, и поэтому вся надежда на него. Услышав это, Николай вдруг поцеловал певицу, чем смог ее сильно удивить. Успенская оказалась застигнута врасплох, но продолжать целовать себя не позволила, отстранившись.