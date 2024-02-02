40-летний певец Сергей Лазарев назвал футболиста Лионеля Месси своим близнецом. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог артиста.

В Саудовской Аравии состоялся матч, на котором должно было произойти последнее противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В тот день спортивный стадион посетили тысячи болельщиков. Не стал исключением и певец Jony, которому удалось после матча сфотографироваться с Месси. Исполнитель хита «Комета» выложил публикацию в личный блог.

Увидев снимок, Сергей Лазарев иронично написал: «О, мой брат-близнец».

Ранее в Сети появилась новость о том, что Сергей закрывает бизнес из-за налоговой задолженности. Спустя некоторое время певец высказался о своих долгах. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что песня умершей Жанны Фриске «Брюнетки и блондинки» стала новым трендом в соцсетях.