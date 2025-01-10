Николай Басков показал переписку с Львом Рудиным и доказал, что извинился

Между певцом Николаем Басковым и фониатром Львом Рудиным вновь разгорелся скандал. В ноябре исполнитель хита «Шарманка» оскорбил врача на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!», однако заверил, что извинился и конфликт был исчерпан. В новом интервью Лев Рудин внезапно заявил, что не получал от Баскова извинений.

В свое оправдание певец опубликовал скрин личной переписки с Рудиным, в ходе которой оправдался за инцидент на съемках.

«Лев Борисович, дорогой, у меня к вам нет никакой неприязни. Просто иногда бывают такие ситуации, которые внезапно выходят за рамки нормального общения. Сказываются усталость и нервы. Я вас уважаю как прекрасного врача и профессионала! Поэтому, во-первых, прошу прощения за мое поведение. Вы просто попали мне под руку», - говорится в сообщении, датированном 26 ноября 2024 года.

Басков также добавил, что относится к Рудину с глубоким уважением и попросил не таить обиду. Скрин сообщения певец опубликовал в своем Telegram-канале.

Как оказалось, фониатр не простил музыканта и до сих пор держит на него обиду. О чем и поспешил рассказать в интервью Алене Жигаловой.

«Все-таки правильно, что послал этого вруна», —прокомментировал Басков.

Ранее Николай Басков вслед за коллегой Сергеем Лазаревым устроил скандал на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Он матом послал фониатора Льва Рудина и заявил, что не будет работать, пока он находится в жюри. Разгневанного Николая поддержали коллеги и зрители, и после этого Рудин покинул студию. Однако в следующем выпуске он вновь занял свое место в «сотне».